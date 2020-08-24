В Беларуси 24 августа прокатилась волна задержаний оппозиционных лидеров, вечером в Могилеве был задержан один из лидеров местного протестного движения, председатель региональной организации Объединенной гражданской партии и доверенное лицо Светланы Тихановской Владимир Шанцев. Об этом сообщила член ОГП Татьяна Сиваченко, передает телеграм-канал "Весна".

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Сиваченко отметила, что Шанцев 23 августа возглавлял "Марш новой Беларуси", который прошел Могилеве.

Также сообщается, что еще одного активиста местного опоозиционного движения Валадар Цурпанов, также присутствовавшего на митинге, вызвали в полицию: ему доставили повестку, но он отказался ее принять, потому что она была на русском языке.

Позже появилась информация, что Владимира Шанцева отпустили из местного райотдела милиции, составив на него четыре протокола за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

В тренде В Беларуси продолжаются задержания оппозиционеров

Как мы сообщали ранее, в Беларуси 24 августа начались расправы с организаторами и участниками протестов, которые накануне собрали около 200 тысяч людей. Уже с утра задержали и сразу назначили суд над ним сопредседателя стачечного комитета "Беларуськалия" Анатолия Бокуна и главу стачечного комитета Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича. А председатель стачкома "Гроднопромстроя" заявила об угрозах от неизвестных в ее адрес.

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Кроме того, в Следственный комитет на допрос вызвали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, которая стала членом президиума Коордионационного совета, созданного для передачи власти в Беларуси.

Силовики также снова хватают людей на улице:

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