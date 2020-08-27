В Беларуси ребенка отправили под замок за кричалку "Лукашенко – в автозак"

Воспитательница заперла трехлетнего Лешу в туалете, а потом пошла в отказ

В Беларуси уже 19-е сутки продолжаются мирные акции протеста, подавить которые власти республики пытаются с использованием силовиков, админресурса, а то и просто запугиванием несогласных с политикой президента Александра Лукашенко. При этом жертвами расправ становятся даже маленькие дети.

Реклама

В 100-тысячном райцентре Молодечно, расположенном в 70 километрах от Минска, произошел вопиющий случай – там в детском саду №27 воспитательница закрыла трехлетнего ребенка в туалете за то, что он кричал "Лукашенко – в автозак!", сообщает "Наша Ніва".

Мама маленького патриота – Рада Рогова – воспитала пятерых собственных детей и двоих приемных, награждена орденом Матери. Она рассказала изданию:

"25 августа муж забирал Лешу из садика, позвонил мне и сказал, что случилась чрезвычайная ситуация. Сын в слезах рассказал о том, что в группе кричал "Лукашенко – в автозак!". За это воспитательница разозлилась и закрыла его в туалете. Леша говорит, что просидел там почти весь сон".

В тренде Потенциально катастрофический ущерб: на США надвигается мощный ураган

Рада Рогова уточняет, что руководство детского сада предсказуемо ушло в отказ – по их версии ребенок сам закрылся в туалете. Однако Рогова говорит, что слышала, как воспитатели громко советовались все отрицать. Заведующая садом пока отказывается от официальных комментариев.

Реклама

Напомним, 26 августа на видео попало, как омоновцы в Минске отняли ЧБЧ флаг у пожилой женщины и издевались над ней.

Видео: Игорь Жданов

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама