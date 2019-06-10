В Беларуси выпал град колоссальных размеров
Выпавшие в городе льдины были размером со сливу и побили несколько автомобилей
В белорусском Могилеве, который прошлой осенью глава государства Александр Лукашенко назвал русским городом, выпал град огромных размеров.
По словам местных жителей, выпавшие льдины были размером со сливу и побили несколько автомобилей.
В то же время, в коммунальных службах сообщают, что в пригороде Могилева размыло дороги.
Но прогнозы метеорологов неутешительны: метеорологи обещают, что непогода продержится еще несколько дней.
Стоит отметить, что сильный град выпал не только в Беларуси – вечером 9 июня в Бердичевском районе Житомирской области с неба падали куски льда размером с куриным яйцом. На кадрах, снятых с места событий, видно, как ледяные шарики густо покрыли асфальт и обочину трассы, а трава стала белой, будто от снега.
Мы также писали, что из-за в прошлом месяце в американском городе Стоктон (штат Калифорния) появились ледяные реки. После того, как городские улицы устлало пятисантиметровым слоем града, их накрыл ливень, из-за чего дороги в миг превратилась в сплошной поток воды и льда.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Беларуси выпал град колоссальных размеров". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кривом Роге выпал крупный град: опубликованы фото
В Днепропетровской области после потепления выпал град
В Украину снова пришел циклон: ожидаются ливни, сильный ветер и град
Синоптики предупредили о сильных дождях и возможности наводнений
Ливни превратили Рим во вторую Венецию: столицу Италии парализовало
На город обрушилась непогода, из-за которой оказалось невозможным автодвижение, а некоторые станции метро пришлось эвакуировать
Сильные дожди, град и шквалы: синоптики предупредили о непогоде в Украине
В некоторых областях Украины сегодня серьезно будет бушевать погода, объявлено штормовое предупреждение