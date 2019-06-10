В Беларуси выпал град колоссальных размеров

Выпавшие в городе льдины были размером со сливу и побили несколько автомобилей

В белорусском Могилеве, который прошлой осенью глава государства Александр Лукашенко назвал русским городом, выпал град огромных размеров.

По словам местных жителей, выпавшие льдины были размером со сливу и побили несколько автомобилей.

В то же время, в коммунальных службах сообщают, что в пригороде Могилева размыло дороги.

Но прогнозы метеорологов неутешительны: метеорологи обещают, что непогода продержится еще несколько дней.

Стоит отметить, что сильный град выпал не только в Беларуси – вечером 9 июня в Бердичевском районе Житомирской области с неба падали куски льда размером с куриным яйцом. На кадрах, снятых с места событий, видно, как ледяные шарики густо покрыли асфальт и обочину трассы, а трава стала белой, будто от снега.

Мы также писали, что из-за в прошлом месяце в американском городе Стоктон (штат Калифорния) появились ледяные реки. После того, как городские улицы устлало пятисантиметровым слоем града, их накрыл ливень, из-за чего дороги в миг превратилась в сплошной поток воды и льда.

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