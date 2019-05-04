В Беларуси задержан директор "Белтелекома" за взятку от россиянина

За последние несколько дней это уже второй задержанный крупный чиновник в Беларуси

Сергей Сиводедов. Фото: facebook.com/beltelecomby.

Беларусь продолжают сотрясать резонансные задержания. Силовики задержали генерального директора РУП "Белтелеком" Сергея Сиводедова за получение взятки в размере 15 тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси.

Сообщается, что он получил взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования, а деньги ему передал гражданин России.

"В ходе следственных действий по месту жительства Сиводедова также обнаружено и изъято 470 000 долларов, полученных последним по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих Сиводедову квартиры в городе Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе. Обвиняемый сотрудничает со следствием", – сообщили в КГБ.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, как сообщалось 29 апреля, в Беларуси был задержан экс-глава службы безопасности Лукашенко. Андрея Втюрина считают одним из самых влиятельных людей в республике. Причиной задержания стала взятка. По неофициальным данным, которые приводит интернет-газета "Белорусские новости", сумма взятки составила 150 тысяч долларов. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко уволил его с должности заместителя госсекретаря Совета безопасности.

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