В Беларуси закрыли легендарную фабрику спичек, которая проработала 127 лет

Фото: pinskdrev.by

С нового года в белорусском Пинске закрылось производство спичек. Сотрудников перевели на другие участки холдинга "Пинскдрев".

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на управление экономики местного горисполкома.

"Увы, спички изживают себя как товар. Сама фабрика не закрыта, ее перепрофилируют под производство стульев. Работники перераспределены в структуре холдинга "Пинскдрев", ни одного человека на улицу не выставили", – рассказал начальник управления экономики Иван Богданович.

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По его словам, новое место получили около 300 работников спичечной фабрики. Когда здесь появится новое производство, пока точно не известно.

Спичечная фабрика в Пинске работала с 1892 года.

Между тем, в Киеве прошла необычная выставка: тут мастера представили изделия из спичек. Фантазия некоторых мастеров достигает такого уровня, что не сразу поймешь, из чего сделаны экспонаты.

Также ранее мы писали про фаната "Манчестер Юнайтед" Криса Скотта, который построил макет "Олд Траффорд" из спичек. Он склеивал спички на протяжении 450 часов, чтобы воссоздать уменьшенную копию стадиона "красных дьяволов".

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