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Куклы, трактора и даже церкви: в Киеве прошла выставка изделий из спичек

Сегодня, 19:04

Некоторые работы мастеров попали в книгу рекордов Украины

Куклы, трактора и даже церкви: в Киеве прошла выставка изделий из спичек Украина Некоторые работы мастеров попали в книгу рекордов Украины

В Киеве прошла необычная выставка: тут мастера представили изделия из спичек. Фантазия некоторых мастеров достигает такого уровня, что не сразу поймешь, из чего сделаны экспонаты. Видели все – журналисты "Сегодня".

На выставке можно увидеть спичечные кукольные ящики, трактора, грациозные экскаваторы, Эйфелевые башни и миниатюрные копии украинских церквей. Кроме того, тут есть картины, сделанные из спичек.

Кроме того, некоторые работы мастеров попали в книгу рекордов Украины. Уже в следующем году выставку спичечных поделок обещают сделать Международной.

Напомним, ранее украинские изобретатели удивили на международной платформе уникальными конструкторами из дерева и побили свой же рекорд, собрав 75 тысяч долларов. Деревянный конь завоевал сердца поклонников украинских конструкторов по всему миру – он не только уверенно стоит на ногах, но и активно передвигается.

Также ранее мы писали про фаната "Манчестер Юнайтед" Криса Скотта, который построил макет "Олд Траффорд" из спичек. Он склеивал спички на протяжении 450 часов, чтобы воссоздать уменьшенную копию стадиона "красных дьяволов".

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Тег Киев, выставка, спички, изделия

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