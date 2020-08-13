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В Беларуси завод БелАЗ вышел на забастовку

13 августа, 12:45

Игорь Рец Игорь Рец

Рабочие готовятся проводить переговоры с руководством

Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) вышел на забастовку. Об этом сообщает оппозиционный властям Беларуси Telegram-канал Nexta Live.

Видео: Nexta/Telegram
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Рабочие завода по производству крупной карьерной техники собрались на территории предприятия и скандируют "уходи".

Как сообщает TYT.BY, рабочие готовятся вести переговоры с руководством.

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"Сейчас как раз собираемся переговариваться с руководством. Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить", – сообщил сайту работник БелАЗа.

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Видео: Беларусь головного мозга/Telegram

Ранее сообщалось, что протесты в Беларуси поддержали в городах Украины. В Одессе активисты провели яркую акцию у памятника Дюку де Ришелье

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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