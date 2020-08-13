В Беларуси завод БелАЗ вышел на забастовку

Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) вышел на забастовку. Об этом сообщает оппозиционный властям Беларуси Telegram-канал Nexta Live.
Рабочие завода по производству крупной карьерной техники собрались на территории предприятия и скандируют "уходи".
Как сообщает TYT.BY, рабочие готовятся вести переговоры с руководством.
"Сейчас как раз собираемся переговариваться с руководством. Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить", – сообщил сайту работник БелАЗа.
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