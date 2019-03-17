Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Белграде протестующие заблокировали резиденцию президента Сербии

Сегодня, 19:19

Протестующие взяли в осаду резиденцию президента Сербии

В Белграде протестующие заблокировали резиденцию президента Сербии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e7f/6f9/5c8e7f6f99fdd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e7f/6f9/5c8e7f6f99fdd.jpg Другие страны Протестующие взяли в осаду резиденцию президента Сербии

В Белграде участники акции протеста у резиденции президента Сербии заблокировали входы в здание, которое охраняют полиция и спецназ. Несмотря на то, что резиденция окружена протестующими со всех сторон, силовики не применяли силу к протестующим.

При этом сам президент Александр Вучич, по последним сообщениям, находится в здании – ранее он дал в нем пресс-конференцию, пообещав привлечь к ответственности участников акции протеста, которые накануне ворвались в здание национального телевидения, сообщает Радио Свобода.

Также стало известно, что спецназовцы вывели из здания нескольких десятков активистов, применив при этом силу, в том числе и к депутатам парламента.

В свою очередь, Вучич обвинил своих политических оппонентов в применении насилия и организации беспорядков, а лидеров протестующих – Бошко Обрадовича из националистической партии "Двери" и бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа, назвал "фашистами" и коррупционерами.

Между тем, участники акций протеста заявили, что именно предвзятость государственного телевидения вынудила их к попытке "штурма" здания с требованием предоставить им время в телеэфире

Напомним, 29 декабря прошлого года более 25 тысяч демонстрантов прошлись протестным маршем по центру Белграда, протестуя против политики президента Александара Вучича. Ранее президент Сербии рассказал, чего Балканы ждут от ЕС.

Кроме того, Александар Вучич заявлял о намерениях попросить Россию о поддержке по ситуации в Косово и Метохии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Сербия, Белград

Вы сейчас просматриваете новость " В Белграде протестующие заблокировали резиденцию президента Сербии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Белграде демонстранты попытались захватить здание телевидения Сербии

Сегодня, 02:01

Вучич выступит с обращением

Тысячи сербов вышли на протесты и призвали президента Вучича уйти в отставку

27 января, 11:36

Акции протеста продолжаются в Сербии уже восьмую неделю подряд

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

Игорь Верник: «Жалею, что просил первую жену делать аборты»

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

15 марта, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

15 марта, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

15 марта, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Алдонин отреагировал на смерть своей бывшей жены Юлии Началовой

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"