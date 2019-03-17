В Белграде протестующие заблокировали резиденцию президента Сербии

Протестующие взяли в осаду резиденцию президента Сербии

В Белграде протестующие заблокировали резиденцию президента Сербии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e7f/6f9/5c8e7f6f99fdd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e7f/6f9/5c8e7f6f99fdd.jpg 2019-03-17T19:19:41+02:00 Другие страны Протестующие взяли в осаду резиденцию президента Сербии





















В Белграде участники акции протеста у резиденции президента Сербии заблокировали входы в здание, которое охраняют полиция и спецназ. Несмотря на то, что резиденция окружена протестующими со всех сторон, силовики не применяли силу к протестующим.

При этом сам президент Александр Вучич, по последним сообщениям, находится в здании – ранее он дал в нем пресс-конференцию, пообещав привлечь к ответственности участников акции протеста, которые накануне ворвались в здание национального телевидения, сообщает Радио Свобода.

Также стало известно, что спецназовцы вывели из здания нескольких десятков активистов, применив при этом силу, в том числе и к депутатам парламента.

В свою очередь, Вучич обвинил своих политических оппонентов в применении насилия и организации беспорядков, а лидеров протестующих – Бошко Обрадовича из националистической партии "Двери" и бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа, назвал "фашистами" и коррупционерами.

Между тем, участники акций протеста заявили, что именно предвзятость государственного телевидения вынудила их к попытке "штурма" здания с требованием предоставить им время в телеэфире

Напомним, 29 декабря прошлого года более 25 тысяч демонстрантов прошлись протестным маршем по центру Белграда, протестуя против политики президента Александара Вучича. Ранее президент Сербии рассказал, чего Балканы ждут от ЕС.

Кроме того, Александар Вучич заявлял о намерениях попросить Россию о поддержке по ситуации в Косово и Метохии.

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