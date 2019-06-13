В Белом доме рассказали, на кого ляжет бремя торговой войны с США

С точки зрения Трампа, нынешнее состояние двустороннего товарооборота с Китаем наносит вред США

Фото: Pixabay

Основная экономическая нагрузка торговой войны ляжет скорее на Китай, чем на США. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.

"Если бы китайцы предоставили бы нам (США —ред ) равное поле игры и не нарушали б правила ВТО, у нас бы все было замечательно", — считает глава Национального экономического совета Белого дома.

"Какое бы решение президент США Дональд Трамп не примет по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 28–29 июня в японской Осаке, воздействие на американский потребительский рынок будет очень незначительным. И экономическое бремя в целом навредит Китаю в большей степени, чем нам", — пояснил Кудлоу.

Он напомнил о том, что, с точки зрения Трампа, нынешнее состояние двустороннего товарооборота с Китаем наносит вред США. "Меры по защите американской экономики, фермеров, владельцев ранчо, работников автомобилестроительных и промышленных предприятий полностью оправданы", — сказал Кудлоу, заметив, что с такой позицией желающие могут не соглашаться сколько угодно.

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Белом доме рассказали, на кого ляжет бремя торговой войны с США". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"