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В Боливии пассажирский автобус упал в 300-метровое ущелье, десятки погибших

Сегодня, 23:41

Некоторые из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, поэтому число жертв может вырасти

Фото: ABI/Bolivia Information Agency/Handout via REUTERS
Фото: ABI/Bolivia Information Agency/Handout via REUTERS.

Автобус упал в ущелье после столкновения с автомобилем на трассе на западе Боливии. Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По его данным, погибли 25 человек, еще 24 получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, поэтому число жертв может вырасти.

Фото: ABI/Bolivia Information Agency/Handout via REUTERS

По словам главы МВД страны Карлоса Ромеро, автобус пытался обогнать бензовоз, но при обгоне он столкнулся с другим автомобилем. В результате автобус упал в ущелье глубиной около 300 метров.

Автокатастрофа произошла в 80 км к северу от города Ла-Пас.

Ранее более двух десятков человек погибли в результате дорожной аварии, которая произошла на западе Боливии. Жертвами столкновения пассажирского автобуса с грузовиком стали 24 человека и еще 16 были ранены.

Также на извилистой горной дороге, соединяющей города Оруро и Потоси в Боливии, также произошло лобовое столкновения двух автобусов. Жертвами аварии стали более 20 человек.

Кроме того, осенью на западе страны произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов. Жертвами жуткого ДТП стали 17 человек, еще более 10 – пострадали.

Мы также писали об аварии в перуанской провинции Амбо, где слетел в реку автобус с пассажирами. Из-за произошедшего погибли, по меньшей мере, десять человек.

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Тег автобус, ДТП, Боливия, жертвы, погибшие, ущелье

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Источник:

Интерфакс-Украина

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