В Бразилии число зараженных коронавирусом увеличилось до 3,5 млн человек

В Бразилии первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 45 323, до 3 501 975. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минздрава республики.

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Три четверти инфицированных (2 653 975) выздоровели, еще 736 264 пациентов остаются под наблюдением врачей. Количество летальных исходов за сутки выросло на 1 204 и достигло 112 304. На 1 млн населения приходятся 16 664 заразившихся и 534 смерти из-за последствий, вызванных заражением коронавирусом.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции.

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По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов. Отметку в 3 млн случаев заражения Бразилия преодолела 8 августа.

Ранее сообщалось, что Бразилия снова бьет рекорды: за сутки выявлено более 50 тыс. заражений коронавирусом.

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