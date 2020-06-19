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В Бразилии число зараженных коронавирусом вскоре перевалит за миллион

19 июня, 02:43

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 22 765 — до 978 142. Об этом информируют данные официальной статистики.

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При сохранении такой динамики заражений в ближайшие дни количество инфицированных в стране превысит 1 млн. Заметим, что число умерших от последствий заражения выросло до 47 748, за минувшие сутки зарегистрировано 1 238 летальных исходов. Также сообщается о 482 102 излечившихся.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица.

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Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве латиноамериканской страны ранее спрогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад числа заражений коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 99-летний ветеран войны победил COVID-19.

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Бразилия заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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