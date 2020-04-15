В Бразилии 99-летний ветеран войны победил COVID-19: фото и видео

Пивета не нуждался в аппарате вентиляции легких и выздоровел благодаря хорошей физической форме

В Бразилии, где Минздрав предлагает попросить помощи у наркокартелей для борьбы с коронавирусом, 99-летний ветеран Второй мировой войны Ермандо Пивета стал старейшим бразильцем, который вылечился от COVID-19, сообщает Reuters.

Одетый в военную фуражку, ветеран сел в свою инвалидную коляску и покинул госпиталь вооруженных сил в столице под аплодисменты медперсонала и дань уважения солдат.

"Победа в этой битве была для меня больше, чем победа в войне", - рассказал он о своей борьбе с невидимым врагом.

"На войне ты убиваешь или живешь. Здесь нужно бороться, чтобы жить", - добавил ветеран.

Реклама

99-летний ветеран вылечился от COVID-19. Источник: REUTERS

Пивета во время Второй мировой войны служил лейтенантом в войсках бразильской армии в Африке.

Его тест показал положительный результат на коронавирус две недели назад. Пивета провел два дня в отделении интенсивной терапии больницы после того, как у него развилась пневмония.

В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 15 апреля и все подробности

По словам директора больницы, Пивета не нуждался в аппарате вентиляции легких и выздоровел благодаря хорошей физической форме и долголетию, которое свойственно членам его семьи.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в Бразилии подтверждено 25 686 случая заражения коронавирусом, умерли 1 552 человека.

Ранее сообщалось, что коронавирус грозит вымиранием племени яномами, которое проживает в бразильской Амазонии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама