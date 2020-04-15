В Бразилии 99-летний ветеран войны победил COVID-19: фото и видео

В Бразилии, где Минздрав предлагает попросить помощи у наркокартелей для борьбы с коронавирусом, 99-летний ветеран Второй мировой войны Ермандо Пивета стал старейшим бразильцем, который вылечился от COVID-19, сообщает Reuters.
Одетый в военную фуражку, ветеран сел в свою инвалидную коляску и покинул госпиталь вооруженных сил в столице под аплодисменты медперсонала и дань уважения солдат.
"Победа в этой битве была для меня больше, чем победа в войне", - рассказал он о своей борьбе с невидимым врагом.
"На войне ты убиваешь или живешь. Здесь нужно бороться, чтобы жить", - добавил ветеран.
Пивета во время Второй мировой войны служил лейтенантом в войсках бразильской армии в Африке.
Его тест показал положительный результат на коронавирус две недели назад. Пивета провел два дня в отделении интенсивной терапии больницы после того, как у него развилась пневмония.
По словам директора больницы, Пивета не нуждался в аппарате вентиляции легких и выздоровел благодаря хорошей физической форме и долголетию, которое свойственно членам его семьи.
Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в Бразилии подтверждено 25 686 случая заражения коронавирусом, умерли 1 552 человека.
Ранее сообщалось, что коронавирус грозит вымиранием племени яномами, которое проживает в бразильской Амазонии.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк