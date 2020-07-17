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В Бразилии число заразившихся коронавирусом перевалило за 2 миллиона

17 июля, 01:38

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Крупнейшим очагом распространения инфекции в стране является юго-восточный регион

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 45 403 человека, их общее число составило 2 012 151 человек. Об этом информируют данные министерства здравоохранения южноамериканской страны, – пишет ТАСС.

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За минувшие сутки зафиксировано 1 322 летальных исхода от заболеваний, вызванных коронавирусом. В общей сложности умерли 76 688 человек, выздоровели около 1,3 млн пациентов.

Большим очагом распространения инфекции в стране является юго-восточный регион, в который входят штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс. В нем зарегистрировано свыше 689 тыс. инфицированных и около 35 тыс. умерших.

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Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.

Ранее зараженный коронавирусом президент Бразилии рассказал, когда вернется к работе.

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Бразилия заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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