В Бразилии на городские дома упал самолет: есть погибшие, опубликовано видео

Сегодня, 08:11

В результате крушения погибли два человека и еще 10 получили ранения

Фото: Twitter
Фото: Twitter

В бразильском городе Сан-Паулу легкомоторный самолет упал на жилые дома. Погибли два человека и еще 10 получили ранения.

Как сообщили в пожарной службе, инцидент произошел 30 ноября в северной части города – воздушное судно врезалось в двухэтажный жилой дом.

Сразу после крушения вспыхнул пожар, огнем были охвачены здание, а также два автомобиля, припаркованных рядом. 

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Как стало известно, самолет вылетел из небольшого аэропорта. Сколько человек было на его борту, пока неизвестно.

Напомним, ранее пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines разбился рядом с островом Кетрон в американском штате Вашингтон после несанкционированного взлета. В момент крушения на борту никого не было, кроме 29-летнего механика авиакомпании, который угнал борт, чтобы выполнить трюки в воздухе.

Также сообщалось, что в Тюменской области РФ с аэродрома авиаклуба ДОСААФ города Ишим неизвестные преступники угнали два спортивных самолета.
Бразилия, крушение, самолет, жертвы, Сан-Паулу
Источник:

"Сегодня"

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