В Бразилии на городские дома упал самолет: есть погибшие, опубликовано видео

В результате крушения погибли два человека и еще 10 получили ранения

В бразильском городе Сан-Паулу легкомоторный самолет упал на жилые дома. Погибли два человека и еще 10 получили ранения.

Как сообщили в пожарной службе, инцидент произошел 30 ноября в северной части города – воздушное судно врезалось в двухэтажный жилой дом.

Сразу после крушения вспыхнул пожар, огнем были охвачены здание, а также два автомобиля, припаркованных рядом.

Как стало известно, самолет вылетел из небольшого аэропорта. Сколько человек было на его борту, пока неизвестно.

Напомним, ранее пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines разбился рядом с островом Кетрон в американском штате Вашингтон после несанкционированного взлета. В момент крушения на борту никого не было, кроме 29-летнего механика авиакомпании, который угнал борт, чтобы выполнить трюки в воздухе.

Также сообщалось, что в Тюменской области РФ с аэродрома авиаклуба ДОСААФ города Ишим неизвестные преступники угнали два спортивных самолета.