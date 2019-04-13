В Бразилии обрушилось для жилых дома: количество жертв растет

Два шестиэтажных здания обрушились рано утром в пятницу в неблагополучном районе Музема в Рио-де-Жанейро

Фото: AFP

Число погибших в результате обрушения двух жилых домов в Рио-де-Жанейро в Бразилии достигло пяти человек. Об этом в пятницу сообщило агентство ЭФЭ.

По его данным, не менее 10 человек получили ранения, еще столько же числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы. Ранее сообщалось о двух жертвах трагедии.

Два шестиэтажных здания обрушились рано утром в пятницу в неблагополучном районе Музема в Рио-де-Жанейро. По данным местных метеослужб, с понедельника в этом районе выпало 365 мм осадков.

Городские власти сообщили, что обе постройки, а также соседние здания были возведены незаконно. Предположительно, к их возведению причастны представители криминальных организаций, действующих в этом районе. Соседние жилые дома были эвакуированы в связи с угрозой обрушения.

Ранее мы писали, что проливные дожди продолжают уносить человеческие жизни в Бразилии. Только за последние дни в стране выпало более 70% месячной нормы осадков. От непогоды больше всего пострадали города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Кроме того, власти Рио-де-Жанейро уже ввели режим чрезвычайного положения. В городе закрыты все школы, а местных жителей просят не покидать дома без надобности, а тех, чьи дома подтопило – ждать спасателей.

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