Страшные ливни в Бразилии: более 10 погибших
За два последних дня в стране выпало более 70% месячной нормы осадков
Проливные дожди продолжают уносить человеческие жизни в Бразилии – на данный момент известно о 12 жертвах стихии.
Только за два последних дня в стране выпало более 70% месячной нормы осадков. От непогоды больше всего пострадали города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
Сошедшими оползнями были разрушены более 50 домов, а сотни дорог оказались затоплены.
Кроме того, власти Рио-де-Жанейро уже ввели режим чрезвычайного положения. В городе закрыты все школы, а местных жителей просят не покидать дома без надобности, а тех, чьи дома подтопило – ждать спасателей.
Напомним, что в феврале Рио-де-Жанейро сильнее остальных бразильских городов пострадал в результате сильных ливней - в отдельных районах выпало свыше 250 мм осадков. Жертвами стихии стали не менее двух человек.
Кроме того, в прошлом месяце на Бразилию также обрушились страшные ливни. На этот раз очень сильно пострадал Сан-Паулу – жертвами стихии в городе стали не менее 12 человек. Кроме того, ливни привели к коллапсу 54 строений, падению десятков деревьев и трем сильным оползням.
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