Страшные ливни в Бразилии: более 10 погибших

За два последних дня в стране выпало более 70% месячной нормы осадков

Страшные ливни в Бразилии: более 10 погибших 2019-04-10T13:57:00+03:00 Другие страны За два последних дня в стране выпало более 70% месячной нормы осадков

Проливные дожди продолжают уносить человеческие жизни в Бразилии – на данный момент известно о 12 жертвах стихии.

Только за два последних дня в стране выпало более 70% месячной нормы осадков. От непогоды больше всего пострадали города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.





















Сошедшими оползнями были разрушены более 50 домов, а сотни дорог оказались затоплены.

Кроме того, власти Рио-де-Жанейро уже ввели режим чрезвычайного положения. В городе закрыты все школы, а местных жителей просят не покидать дома без надобности, а тех, чьи дома подтопило – ждать спасателей.

Напомним, что в феврале Рио-де-Жанейро сильнее остальных бразильских городов пострадал в результате сильных ливней - в отдельных районах выпало свыше 250 мм осадков. Жертвами стихии стали не менее двух человек.

Кроме того, в прошлом месяце на Бразилию также обрушились страшные ливни. На этот раз очень сильно пострадал Сан-Паулу – жертвами стихии в городе стали не менее 12 человек. Кроме того, ливни привели к коллапсу 54 строений, падению десятков деревьев и трем сильным оползням.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Страшные ливни в Бразилии: более 10 погибших". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.