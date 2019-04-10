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Страшные ливни в Бразилии: более 10 погибших

Сегодня, 13:57

За два последних дня в стране выпало более 70% месячной нормы осадков

Страшные ливни в Бразилии: более 10 погибших Другие страны За два последних дня в стране выпало более 70% месячной нормы осадков

Проливные дожди продолжают уносить человеческие жизни в Бразилии – на данный момент известно о 12 жертвах стихии.

Только за два последних дня в стране выпало более 70% месячной нормы осадков. От непогоды больше всего пострадали города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Сошедшими оползнями были разрушены более 50 домов, а сотни дорог оказались затоплены.

Кроме того, власти Рио-де-Жанейро уже ввели режим чрезвычайного положения. В городе закрыты все школы, а местных жителей просят не покидать дома без надобности, а тех, чьи дома подтопило – ждать спасателей.

Напомним, что в феврале Рио-де-Жанейро сильнее остальных бразильских городов пострадал в результате сильных ливней - в отдельных районах выпало свыше 250 мм осадков. Жертвами стихии стали не менее двух человек.

Кроме того, в прошлом месяце на Бразилию также обрушились страшные ливни. На этот раз очень сильно пострадал Сан-Паулу – жертвами стихии в городе стали не менее 12 человек. Кроме того, ливни привели к коллапсу 54 строений, падению десятков деревьев и трем сильным оползням.

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Тег Бразилия, Рио-де-Жанейро, оползень, непогода, ливень, ливни, Сан-Паулу, стихийное бедствие

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