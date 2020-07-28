В Бразилии снова резко увеличилось число зараженных коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось до 2 442 375, за минувшие сутки зарегистрированы 23 284 положительных результата диагностики. Об этом говорится в данных официальной статистики, – пишет ТАСС.

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Число летальных исходов в результате вызываемого инфекцией заболевания выросло на 614 до 87 618. Выздоровели 1 667 667 пациентов, еще 687 090 являются активными носителями вируса.

На 100 тыс. населения приходятся 1 162 заразившихся и 41 летальный исход.

Напомним, что на прошлой неделе было выявлено рекордное число новых случаев инфицирования, тогда как неделей ранее этот показатель впервые с начала эпидемии пошел на спад. Количество смертей за тот же период оказалось самым высоким с момента обнаружения коронавируса на территории страны. На протяжении последних девяти недель этот показатель находился в районе отметки 1 тыс. человек в день и выше.

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Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США.

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Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.

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