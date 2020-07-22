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В Бразилии снова возросло количество зараженных коронавирусом: счет идет на тысячи

22 июля, 04:01

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

На 100 тыс. населения страны приходится 1 027 инфицированных

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за сутки увеличилось на 41 008 до 2 159 970. Об этом свидетельствуют опубликованные данные официальной статистики – пишет ТАСС.

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Из них чуть более 612 тыс. человек являются активными носителями инфекции, выздоровели 1 465 970 пациентов. На 100 тыс. населения страны приходится 1 027 инфицированных и 38 летальных исходов заболевания.

По итогам предыдущей недели эпидемиологического календаря Бразилии (12-18 июня) Минздрав впервые зафиксировал снижение числа новых инфицированных с начала эпидемии. При этом среднее количество смертей от последствий заражения коронавирусом продолжало оставаться стабильно высоким на протяжении последних пяти недель, превышая отметку в 1 тыс. человек в день.

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Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.

Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.

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Бразилия жертвы заболевание коронавирус

Источник: ТАСС

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