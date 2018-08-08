В Бразилии стартовал традиционный конкурс "Мисс Бум-Бум"

Сегодня, 13:55

В стране выбирают лучшие ягодицы страны 


В Бразилии стартовал традиционный конкурс "Мисс Бум-Бум". Участницы вышли на улицы Сан-Паулу в одних купальниках. 

Традиционная пробежка посреди города проходит под звуки автомобильных клаксонов. Так стартует ежегодный конкурс на лучшие ягодицы. Из года в год отличаются разве что цветом купальников. На этот раз они желтые.

Бедрами меряются 27 бразильянок из разных штатов страны. В финал, который состоится осенью, попадет половина участниц. Их с помощью смс будут выбирать зрители.

Девушка, которую выберет и публика, и жюри, получит 15 тысяч долларов. А также – выгодные модельные контракты. Впрочем, соблазнительных ягодиц для победы – мало. Они должны быть натуральными, и не крупнее 107 сантиметров.

Правда, и искусственные формы в Бразилии – не теряют популярности. Даже несмотря на риск для здоровья. В этом году конкурс "Мисс Бум-Бум" стартовал на фоне громкого скандала с местным пластическим хирургом. Дениса Фуртадо по прозвищу "Доктор Бум-бум" арестовали после смерти пациентки. Тот проводил операцию по увеличению ягодиц прямо у себя дома.

Ранее мы писали, что победительница в конкурсе на лучшие ягодицы бразильская модель Сьюзи Кортес приехала в Италию для очередной фотосессии.
Бразилия, конкурс, модели, ягодицы
Источник:

"Сегодня"

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