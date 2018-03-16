В Бразилии вспыхнули массовые протесты после убийства политика

Мариэль Франко и ее водитель были застрелены в среду

Тысячи людей в Рио-де-Жанейро и других городах Бразилии вышли на улицы, чтобы почтить память убитой политика, которая проводил кампанию против жестокости полиции.

Об этом сообщает ВВС.

Мариэль Франко, 38-летняя городская советница в Рио, считались защитником прав женщин.

Франко и ее водитель были застрелены в своей машине в среду.

Президент Бразилии Мишель Темер назвал убийство нападением на демократию и верховенство закона.

Министр общественной безопасности Рауль Юнгман сказал, что федеральное правительство будет использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы найти убийц.

Франко возвращалась с мероприятия, касающегося прав цветных женщин в центре Рио, когда по ее автомобилю раздались девять выстрелов. Она и ее водитель Андерсон Педро Гомес были убиты, а ее пресс-секретарь, который сидел на заднем сиденье машины, получил ранения.

Напомним, 15 марта в столице Испании, Мадриде, вспыхнули массовые беспорядки, вызванные гибелью уроженца Африки, работавшего уличным торговцем.

Ранее два крупнейших города Греции захлестнула волна массовых беспорядков и столкновений молодежи с полицией.



