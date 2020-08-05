В Бразилии за сутки обнаружили 50 тыс. заразившихся коронавирусом

Около 70% от общего числа инфицированных уже выздоровели

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось за сутки на 51 603, до 2 801 921. Об этом говорится в официальных данных Минздрава, – пишет ТАСС.

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Около 70% от общего числа инфицированных (1 970 767) уже выздоровели, еще 735 335 человек являются активными носителями вируса. Количество летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, увеличилось на 1 154, до 95 819. На 100 тыс. населения приходятся 1 333 заразившихся и 45 смертей.

Количество летальных исходов, несмотря на некоторое снижение (7 114 за период с 26 июля по 1 августа), на протяжении последних 10 недель составляет около тысячи в день и больше.

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Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в Бразилии впервые за месяц уменьшилось число зараженных коронавирусом в сутки.

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