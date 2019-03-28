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В бразильской тюрьме произошли массовые беспорядки, есть пострадавшие

Сегодня, 03:02

Из-за массовых беспорядков в бразильской тюрьме пострадали более десяти заключенных

Фото: Pixabay
В бразильской тюрьме произошли массовые беспорядки, есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/719/369/5c8719369bbe6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/719/369/5c8719369bbe6.jpg Другие страны Из-за массовых беспорядков в бразильской тюрьме пострадали более десяти заключенных

Массовые беспорядки произошли в тюрьме Топо-Чико в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Пострадали более 10 заключенных.

Поводом для неповиновения послужило решение о переводе нескольких сотен осужденных в другие исправительные учреждения. В феврале 2016 года Топо-Чико произошли самые кровавые столкновения заключенных в Мексике за последние десятилетия. По данным властей, тогда погибли 49 человек.

 Напомним, что ранее надзиратели тюрьмы Алансона в городе Конде-сюр-Сарте, что на северо-западе Франции, около сотни охранников устроили акцию протеста. Этим протестом надзиратели выразили свое отношение к ситуации после нападения заключенного на их коллег, которое произошло несколько дней назад. 

Так, 5 марта, в тюрьме Алансона заключенный напал с ножом и тяжело ранил двух охранников, но затем был задержан в ходе полицейского рейда.

После этого в 18 французских тюрьмах в среду, 6 марта, прошли акции протеста надзирателей, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности. Протестующие сами решали, как именно они в рамках своей акции блокируют тюрьму. К примеру, в ряде случаев они до минимума ограничили свою работу, в других – ограничили доступ к заключенным медперсонала. В некоторых тюрьмах приостановили свидания заключенных с родственниками и на время прекратили доставку почты.

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Тег Бразилия, тюрьма, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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