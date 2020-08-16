В Бресте выпускают из СИЗО ранее задержанных на акциях протеста (видео)

В Бресте (Беларусь) из местного СИЗО начали отпускать ранее задержанных на акциях протеста против фальсификаций на выборах, на которых, по официальным данным, якобы победил действующий президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA.

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"Брестчанам удалось добиться освобождения задержанных на мирных акциях протеста. Людей начали выпускать. Это лишний раз доказывает, что метод "один за всех и все за одного" работает!" – говорится в сообщении.

Также канал разместил видео, на котором видно, как поздно вечером из СИЗО в Бресте выходит много людей под радостные возгласы и аплодисменты встречающих.

В Бресте 16 августа начали отпускать задержанных из СИЗО

Напомним, в Минске поздно вечером 13 августа начали выпускать из изолятора на улице Окрестина людей, ранее задержанных в ходе масштабных протестов в Беларуси с требованием проведения честных выборов. Затем начала поступать информация, что выпускают задержанных и из других СИЗО страны.

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Многие освобожденные противники Лукашенко рассказывают о неимоверных зверствах силовиков, которые им довелось пережить в следственных изоляторах.

Видео: Euroradio/Telegram

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