В центре Мали прогремел взрыв: 17 погибших
Среди жертв – родители человека, чье тело было заминировано
Семнадцать мирных жителей были убиты и 15 были ранены в результате взрыва в городе Дианкабо в центре Мали. Об этом сообщает AFP.
"Взрывное устройство было установлено на теле человека, который ранее был застрелен. Труп взорвался, погибли 17 человек", - говорится в сообщении.
Среди жертв – родители человека, чье тело было заминировано.
"Это метод взрыва используют джихадисты, чтобы вызвать максимальное количество смертей", - заявил источник в сфере обороны.
Ранее мы писали, что несколько десятков людей стали жертвами нападения вооруженных людей на северо-востоке Мали, неподалеку от границы с Нигером.
В Мали террористы напали на базу ООН в городе Агельхук, в результате чего погибли восемь миротворцев, еще 19 человек получили ранения. Нападение было организовано боевиками, которые имеют отношение к террористической группировке "Аль-Каида".
В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло два человека, в том числе один миротворец. Еще десять человек пострадали.
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