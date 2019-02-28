В центре Мали прогремел взрыв: 17 погибших

Среди жертв – родители человека, чье тело было заминировано

Фото: AFP

В центре Мали прогремел взрыв: 17 погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/744/fbe/5c7744fbe6ea2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/744/fbe/5c7744fbe6ea2.jpg 2019-02-28T04:19:59+02:00 Другие страны Среди жертв - родители человека, чье тело было заминировано

Семнадцать мирных жителей были убиты и 15 были ранены в результате взрыва в городе Дианкабо в центре Мали. Об этом сообщает AFP.

"Взрывное устройство было установлено на теле человека, который ранее был застрелен. Труп взорвался, погибли 17 человек", - говорится в сообщении.

Среди жертв – родители человека, чье тело было заминировано.

"Это метод взрыва используют джихадисты, чтобы вызвать максимальное количество смертей", - заявил источник в сфере обороны.

Ранее мы писали, что несколько десятков людей стали жертвами нападения вооруженных людей на северо-востоке Мали, неподалеку от границы с Нигером.

В Мали террористы напали на базу ООН в городе Агельхук, в результате чего погибли восемь миротворцев, еще 19 человек получили ранения. Нападение было организовано боевиками, которые имеют отношение к террористической группировке "Аль-Каида".

В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло два человека, в том числе один миротворец. Еще десять человек пострадали.

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