В центре Сиднея средь бела дня попытались зарубить прохожих

После атаки в одном из отелей было найдено тело другой жертвы

В Австралии, где в прошлом году выходец из Сомали совершил теракт в Мельбурне, случилась новая атака: 13 августа мужчина с мачете набросился на людей в центре Сиднея.

В результате одна женщина была ранена – на данный момент она находится в госпитале.

Ранить других злоумышленнику помешали сами очевидцы – задержали его, обороняясь всевозможными подручными средствами: ящиками, ломом и даже стульями.

Прибывшая на место атаки полиция забрала злоумышленника в отделение.

Позже правоохранители обнаружили в одном из отелей тело погибшей женщины. Как стало известно, за этой атакой стоит тот же человек.

"Он единственный злоумышленник, и, по нашей информации, исповедовал определенную идеологию, которую можно считать террористической. Но по нем у разведки не было никаких данных. Также не удалось обнаружить у него связь с террористическими организациями", – сообщил комиссар полиции Мик Фюллер.

Напомним, ранее в этом месяце в немецком Штутгарте, который традиционно считается одним из самых безопасных в Германии, задержали иммигранта, который прямо на улице зарубили мечом другого мужчину.

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