В Черногории вспыхнули массовые протесты из-за нападения на журналистку

Демонстранты вышли на улицу с баннерами "Нет насилию", "За жизнь без страха"

Сотни людей вышли на улицы столицы Черногории 9 мая на знак протеста против нападения на известную в стране антикоррупционную журналистку Оливеру Лакич, передает "Радио Свобода".

Демонстранты вышли на улицу с баннерами "Нет насилию", "За жизнь без страха" и призвали власти найти и наказать нападающих, которые вечером 8 мая выстрелили в Оливеру Лакич, которая работает в независимом издании Vijesti.

Лакич с ранением в ногу госпитализирована, он находится в стабильном состоянии. Нападение произошло возле дома, где живет журналистка. Женщина пишет о подозрительных бизнес-схемах, к которым, вероятно, причастны руководители государства и их семьи.

Это не первый случай физического нападения на Лакич. Шесть лет назад, в 2012 году, журналистку жестоко избили на этом же месте – напротив ее квартиры. Она смогла узнать нападавших, которые позже были арестован полицией.

Генеральный директор компании Vijesti Зелько Иванович заявил, что всего на журналистов и офисы издание произошло 25 нападений. Издание известно своей независимой и критической журналистикой.

Напомним, в октябре 2017 года мужчина с ножом напал на российскую журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фенгельгауэр прямо в редакции и нанес ранение в горло.