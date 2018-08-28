В Чили 300 человек пострадали от ядовитого облака

У всех пострадавших зафиксированы головокружение и тошнота

Количество человек, отравившихся из-за ядовитого облака в чилийских коммунах Кинтеро и Пучункави, составило 300 человек. Об этом сообщил глава области Вальпараисо Хорхе Мартинес.

Несколько дней назад с признаками отравления за медицинской помощью обратились более 100 человек. У всех пострадавших зафиксированы головокружение и тошнота.

Власти страны уже начали расследование по факту появления "жёлтого облака", накрывшего коммуны. В основных компаниях, базирующихся в регионе, проведены проверки. Следы выброса углеводородов, которые могли вызвать загрязнение, были обнаружены у нефтяной государственной компании Empresa Nacional del Petroleo (ENAP).

Ранее инцидент в американском крематории привел к тому, что над калифорнийским городом Нэшнел-Сити появилось облако пепла из человеческих останков. Из-за дыма также была активирована автоматическая система пожаротушения здания. Вода, смешавшаяся с дымом, создала неприятный запах, который распространился по ближайшим районам, а облако зловонного пара поднялось над городом.

Ранее в Киеве затянуло густым смогом и едким дымом Виноградарь, люди жаловались на запах гари.

Также мы писали, что один из районов Запорожья накрыло черным смогом.