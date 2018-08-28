В Чили 300 человек пострадали от ядовитого облака

Сегодня, 12:05

У всех пострадавших зафиксированы головокружение и тошнота

Фото: Biobio
Фото: Biobio

Количество человек, отравившихся из-за ядовитого облака в чилийских коммунах Кинтеро и Пучункави, составило 300 человек. Об этом сообщил глава области Вальпараисо Хорхе Мартинес.

Несколько дней назад с признаками отравления за медицинской помощью обратились более 100 человек. У всех пострадавших зафиксированы головокружение и тошнота.

Власти страны уже начали расследование по факту появления "жёлтого облака", накрывшего коммуны. В основных компаниях, базирующихся в регионе, проведены проверки. Следы выброса углеводородов, которые могли вызвать загрязнение, были обнаружены у нефтяной государственной компании Empresa Nacional del Petroleo (ENAP).

Ранее инцидент в американском крематории привел к тому, что над калифорнийским городом Нэшнел-Сити появилось облако пепла из человеческих останковИз-за дыма также была активирована автоматическая система пожаротушения здания. Вода, смешавшаяся с дымом, создала неприятный запах, который распространился по ближайшим районам, а облако зловонного пара поднялось над городом.

Ранее в Киеве затянуло густым смогом и едким дымом Виноградарь, люди жаловались на запах гари.

Также мы писали, что один из районов Запорожья накрыло черным смогом.
Чили, отравление, выброс, облако

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Детский лагерь, в котором две недели назад отравились дети, набрал новую смену

19 Июля, 08:12

Проверить, чем кормят детей и где готовят еду, прокурорам не дают: не пускают на территорию лагеря и не дают общаться с детьми

Евросоюз

Матеуш Моравецкий, фото AFP

Польша из-за дела Скрипаля может выслать российских дипломатов - СМИ

19 Марта, 09:35

Решение о санкциях будет зависеть и от сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе
Загрузка...

Евросоюз

Волонтеры решили попробовать найти месторасположение лаборатории. Фото: informnapalm.org

Отравление Скрипаля: волонтеры попытались выяснить место изготовление "Новичка" в РФ

7 Апреля, 05:50

Волонтеры провели мониторинг карт местности

Запад

Фото: pixabay.com

В Ивано-Франковской области в гостинице отравились пятеро детей и взрослый

28 Июня, 20:39

Всем больным установлен предварительный диагноз "острый гастроэнтероколит"
Загрузка...