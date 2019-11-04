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В Доминикане установили танцевальный рекорд: видео

4 ноября, 18:20

442 пары станцевали зажигательный танец меренге

Воспламеняющий рекорд установили в Доминикане. 442 пары танцоров вошли в историю, выполнив одновременно танец меренге. Новый рекорд Гиннеса зафиксировали в Санта Доминго – столице Доминиканы. Именно в этой латиноамериканский стране и родился меренге еще в середине 19 века. Чтобы превзойти предыдущие достижения, партнеры танцевали вместе более пяти минут. Три года назад ЮНЕСКО назвала музыку и танец меренге объектом нематериального культурного наследия человечества.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что первый в истории чемпионат мира по уличным танцам выиграл самый молодой участник. В столице Франции в Мировом финале после ряда батлов определили лучшего "уличного" танцора мира. Первый в истории чемпионат Red Bull Dance Your Style выиграл самый молодой участник – 17-летний голландец с псевдонимом Shinshan.

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А еще мы писали о том, как команда харьковских пенсионерок-черлидеров победила в национальном чемпионате. Как оказалось, в ходе соревнований пенсионерки обошли команды, в которые входили соперницы вдвое младшего возраста.

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танцы ЮНЕСКО Доминикана рекорды гиннеса

Источник: Сегодня

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