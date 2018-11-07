В ДТП с автобусами в Зимбабве погибли около 50 человек

Сегодня, 21:36

Лобовое столкновение автобусов произошло рядом с городом Русапе 

Фото: herald.co.zw
Фото: herald.co.zw

По меньшей мере 30 человек погибли в результате ДТП с участием двух автобусов на северо-востоке Зимбабве. Инцидент произошел в среду, 7 ноября, вечером  о чем сообщает телерадиовещательная корпорация Зимбабве.

По ее данным, лобовое столкновение автобусов произошло рядом с городом Русапе (провинция Маникаленд). На данный момент полиция обнаружила тела 30 погибших. Подробности инцидента не приводятся.

По данным местного издания The Herald, погибли 47 человек – 45 взрослых и два ребенка. При этом для извлечения тел погибших пришлось использовать специнструмент.

А представитель полиции помощник комиссара Пол Ньяти заявил, что число погибших может возрасти.

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Напомним, 28 октября в Китае в районе города Чунцин произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем, в результате чего автобус с пассажирами упал в реку с с 60-метрового моста. Причиной падения автобуса с пассажирами в реку Янцзы на юго-западе Китая стала драка между пассажиркой и водителем.

Не так давно в провинции Кахраманмараш на юге Турции автобус с пассажирами попал в ДТП, в результате которого семь человек погибли, еще 24 получили травмы.

Кроме того, ранее возле города Кавала в Греции произошло лобовое столкновение фургона с грузовиком. В результате аварии погибли 11 человек, водителю грузовика удалось спастись. Пассажиры фургона, который загорелся после столкновения, попали в ловушку и умерли в огне.

А на севере Испании автобус врезался в опору моста. Тогда погибли пять человек, еще 20 получили ранения.

Также автобус попал в аварию к северу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния), пострадали 40 человек.
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Источники:

ТАСС, "Сегодня"

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