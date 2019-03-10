В Эфиопии разбился лайнер: на борту находилось 157 человек
Офис премьер-министра Эфиопии уже высказал соболезнования в связи со случившейся трагедией
Лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
"Подтверждено, что это случилось в 08:44", – приводит агентство его слова.
Офис премьер-министра Эфиопии уже высказал соболезнования в связи со случившейся трагедией.
В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Удалось ли выжить кому-то из находившихся на борту, пока непонятно. Начата поисково-спасательная операция.
Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.
Ранее сообщалось, что десятки пассажиров пострадали от сильной турбулентности во время посадки самолета в Нью-Йорке.
Также мы писали, что в результате крушения самолета в Колумбии погибли 12 человек. Среди пассажиров были мэр поселения Тарайра Дорис Лизет Виллегас Чара, расположенного на юго-востоке страны, ее муж Альберто Араке и их дочь.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Эфиопии разбился лайнер: на борту находилось 157 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десятки пассажиров пострадали от сильной турбулентности во время посадки самолета в Нью-Йорке
Четверо пассажиров были доставлены в больницу после приземления, у одного из пассажиров была сломана нога
В США легкомоторный самолет упал в озеро в США, есть жертвы
В настоящее время выясняются причины произошедшего