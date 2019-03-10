В Эфиопии разбился лайнер: на борту находилось 157 человек

Офис премьер-министра Эфиопии уже высказал соболезнования в связи со случившейся трагедией

Фото: Pixabay

В Эфиопии разбился лайнер: на борту находилось 157 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e2b/24b/5c7e2b24ba512.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e2b/24b/5c7e2b24ba512.jpg 2019-03-10T10:55:00+02:00 Другие страны Офис премьер-министра Эфиопии уже высказал соболезнования в связи со случившейся трагедией

Лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

"Подтверждено, что это случилось в 08:44", – приводит агентство его слова.

Офис премьер-министра Эфиопии уже высказал соболезнования в связи со случившейся трагедией.

В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Удалось ли выжить кому-то из находившихся на борту, пока непонятно. Начата поисково-спасательная операция.

Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.

Ранее сообщалось, что десятки пассажиров пострадали от сильной турбулентности во время посадки самолета в Нью-Йорке.

Также мы писали, что в результате крушения самолета в Колумбии погибли 12 человек. Среди пассажиров были мэр поселения Тарайра Дорис Лизет Виллегас Чара, расположенного на юго-востоке страны, ее муж Альберто Араке и их дочь.

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Источники: Интерфакс , ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.