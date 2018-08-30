В Эфиопии разбился военный вертолет: погибли дети

В Эфиопии разбился военный вертолет. В результате инцидента погибли по меньшей мере 18 человек, среди них дети. Об этом пишет AP.

Как отмечает издание, вертолет направлялся из города Дыре-Дауа к городу Дебре-Зейт в Эфиопии.

"Эфиопский военный вертолет разбился, погибли 18 человек, включая детей", – говорится в сообщении.

Также в издании отмечают, что по данным государственной ассоциации Fana Broadcasting Corporation погибли 15 военнослужащих и 3 гражданских.

Как сообщалось еще в июне, в российском аэропорту загорелось шасси у пассажирского самолета. Из самолета пришлось эвакуировать 21 человека, в том числе 19 пассажиров. Никто из находившихся в самолете не пострадал.

Также мы писали о загоревшемся во время полета самолете со сборной Саудовской Аравии по футболу. Во время вылета загорелся один из двигателей воздушного судна.

Ранее в США легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек. Никто из находившихся на стоянке не пострадал. Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Когда произошла авария, самолет направлялся в аэропорт. Экипаж воздушного успел объявить о чрезвычайной ситуации на борту до того, как самолет рухнул землю.