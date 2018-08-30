В Эфиопии разбился военный вертолет: погибли дети

Сегодня, 17:40

Вертолет направлялся из города Дыре-Дауа к городу Дебре-Зейт

Фото: twitter.com/africanews
Фото: twitter.com/africanews

В Эфиопии разбился военный вертолет. В результате инцидента погибли по меньшей мере 18 человек, среди них дети. Об этом пишет AP. 

Как отмечает издание, вертолет направлялся из города Дыре-Дауа к городу Дебре-Зейт в Эфиопии.

"Эфиопский военный вертолет разбился, погибли 18 человек, включая детей", – говорится в сообщении.

Также в издании отмечают, что по данным государственной ассоциации Fana Broadcasting Corporation погибли 15 военнослужащих и 3 гражданских.

Как сообщалось еще в июне, в российском аэропорту загорелось шасси у пассажирского самолета. Из самолета пришлось эвакуировать 21 человека, в том числе 19 пассажиров. Никто из находившихся в самолете не пострадал.

Также мы писали о загоревшемся во время полета самолете со сборной Саудовской Аравии по футболу. Во время вылета загорелся один из двигателей воздушного судна.

Ранее в США легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек. Никто из находившихся на стоянке не пострадал. Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Когда произошла авария, самолет направлялся в аэропорт. Экипаж воздушного успел объявить о чрезвычайной ситуации на борту до того, как самолет рухнул землю.
авария, Эфиопия, самолет, погибшие

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Скриншот

В Италии разбился небольшой самолет: погибли два человека

16 Августа, 10:28

К тому моменту, когда пожарные приехали к самолету, тела людей, находившихся на борту самолета, успели обгореть

Евросоюз

Фото: Wikipedia

В Греции разбился самолет ВВС: погиб пилот

28 Августа, 13:19

Второй пилот смог спастись с помощью парашюта
Загрузка...

Другие страны

Фото: belsat.eu

В Индии перевернулся автобус - погибли люди

13 Июня, 11:15

Автомобиль задел разделительное ограждение

США

Фото: Wikipedia

В США самолет упал в океан: погибли люди

3 Июня, 10:35

Двое пассажиров числяться пропавшими без вести

Евросоюз

Фото: Police.hu

В Венгрии разбился самолет во время учебного полета: никто не выжил

1 Июня, 12:48

Судно загорелось в результате столкновения с землей

Евросоюз

Фото: narodna-pravda.ua

В Польше разбился автобус с туристами: погибли люди

18 Июня, 10:35

Трассу, где произошла авария, заблокировали
Загрузка...