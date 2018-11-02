В Египте расстреляли автобус с христианами: среди погибших есть дети

Сегодня, 16:25

Неизвестные напала на колонну из трех автобусов с коптами, которые возвращались из паломничества в город Сохага

Фото: AFP
Фото: AFP

Представители коптской церкви Египта сообщают о новом нападении на христиан в стране.

Как передает телеканал "Аль-Хадас", новая атака произошла 2 ноября неподалеку от монастыря Святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья.

Сообщается, что группа неизвестных напала на колонну из трех автобусов с коптами, которые возвращались из паломничества в город Сохага. Террористы на внедорожнике перекрыли путь одного из автобусов и открыли по нему огонь.

В результате случившегося 10 человек, включая троих детей, погибли и еще полтора десятка были ранены.

В египетском МВД уже создали оперативную группу по поиску и поимке преступников.

Напомним, что в августе силы безопасности Египта предотвратили попытку теракта рядом с церковью в пригороде Каира. 

Кроме того, в декабре вооруженный человек открыл стрельбу по коптской церкви, расположенной к югу от Каира. В ходе перестрелки с сотрудниками правопорядка он был убит.

Также мы писали, что в апреле прошлого года смертник привел в действие закрепленную на теле взрывчатку в каирском районе Мустарад. В результате никто не пострадал, злоумышленник погиб на месте.
Египет, террорист, теракт, атака, расстрел, христиане, копты
Источник:

ТАСС

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