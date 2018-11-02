В Египте расстреляли автобус с христианами: среди погибших есть дети
Неизвестные напала на колонну из трех автобусов с коптами, которые возвращались из паломничества в город Сохага
Представители коптской церкви Египта сообщают о новом нападении на христиан в стране.
Как передает телеканал "Аль-Хадас", новая атака произошла 2 ноября неподалеку от монастыря Святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья.
Сообщается, что группа неизвестных напала на колонну из трех автобусов с коптами, которые возвращались из паломничества в город Сохага. Террористы на внедорожнике перекрыли путь одного из автобусов и открыли по нему огонь.
В результате случившегося 10 человек, включая троих детей, погибли и еще полтора десятка были ранены.
В египетском МВД уже создали оперативную группу по поиску и поимке преступников.
Напомним, что в августе силы безопасности Египта предотвратили попытку теракта рядом с церковью в пригороде Каира.
Кроме того, в декабре вооруженный человек открыл стрельбу по коптской церкви, расположенной к югу от Каира. В ходе перестрелки с сотрудниками правопорядка он был убит.
Также мы писали, что в апреле прошлого года смертник привел в действие закрепленную на теле взрывчатку в каирском районе Мустарад. В результате никто не пострадал, злоумышленник погиб на месте.