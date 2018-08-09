В Эквадоре ввели режим чрезвычайного положения из-за беженцев

Сегодня, 13:20

Режим будет действовать до конца августа нынешнего года

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Эквадоре правительство ввело режим чрезвычайного положения. Причиной тому послужил наплыв венесуэльских беженцев, которые через Колумбию пытаются добраться до Эквадора.

"Правительство Эквадора ввело режим чрезвычайного положения в провинциях Карчи, Эль-Оро и Пичинча, чтобы уделить должное внимание венесуэльским мигрантам на северной границе страны", – говорится в сообщении.

Режим ЧП, в рамках которого на север страны будут направлены дополнительные бригады врачей, полиции и социальных работников, будет действовать до конца августа.

В сообщении отмечается, что число пребывающих через Колумбию венесуэльцев достигло на этой неделе в среднем 4,2 тыс. человек в сутки. При этом МИД не уточняет, какова была статистика ранее и почему число беженцев увеличилось.

Согласно сообщению МИД, международные организации, такие как Агентство ООН по делам беженцев, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по делам беженцев, окажут Каракасу помощь в связи с массовым исходом жителей из страдающей о экономического кризиса Венесуэлы.

Ранее в Германии частично восстановили воссоединения семей для некоторых беженцев, установив ограничения в 1000 человек в месяц. 

Тем временем число людей, прибывающих в Германию в расчете на получение убежища, снижается второй год подряд, об этом сообщило МВД страны.
Эквадор, ООН, беженцы, режим ЧП

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