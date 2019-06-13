В Гонконге из-за массовых протестов эвакуировали правительство
Центр города оцеплен полицией, полицейские в штатском проверяют документы
Из-за протестов в центральной части Гонконга власти специального административного района Кита приняли решение закрыть и эвакуировать все правительственные и административные здания. Об этом сообщает Reuters.
Причиной такого решения послужили массовые протесты, начавшиеся вчера. Сегодня центр города оцеплен полицией, полицейские в штатском проверяют документы.
Протестующие, тем не менее, продолжают собираться на улицах, многие из них в масках и защитных очках на случай, если полиция снова применит слезоточивый газ. Сообщается о нескольких тысячах митингующих, главным образом это молодежь и студенты.
Ранее сообщалось, что полиция Гонконга применила слезоточивый газ и травматическое оружие для разгона демонстрантов.
Жители Гонконга вышли на массовую уличную акцию протеста против готовящегося законопроекта об экстрадиции с КНР. Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Но местная администрация готовится наладить сотрудничество в этой сфере.
Ранее мы писали, что Украина и Гонконг договорились о безвизовом режиме.
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