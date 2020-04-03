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В Гонконге кошка заразилась коронавирусом

3 апреля, 22:42

Елена Кузьмич

Кошка была помещена на карантин

Первый случай передачи коронавируса от человека к кошке зарегистрирован в Гонконге. Об этом говорится в распространенном сообщении Всемирной организации по охране здоровья животных.

В нем отмечается, что "кошка была помещена на карантин 30 марта 2020 года после того, как ее владелец был госпитализирован с признаками заражения COVID-19". "Проведенные анализы дали положительный результат", — говорится в сообщении. Пока каких-либо специфических симптомов у животного отмечено не было".

В связи с этим случаем "принимаются соответствующие меры, в том числе дезинфекция помещений, а также меры по личной гигиене и защите". "Домашние животные в домах, где отмечены случаи заболевания, будут помещены на карантин и взяты под ветеринарное наблюдение в течение 14 дней", — указывается в сообщении.

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Ранее ученые выявили самых уязвимых к COVID-19 домашних животных. Исследователи изучили особенности инфицирования собак, куриц, уток, свиней, хорьков и кошек.

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Также мы сообщали о том, можно ли подхватить коронавирус от кота или собаки.

Напомним, что ранее пораженная коронавирусом собака породы померанский шпиц умерла в Гонконге.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай карантин кошка Гонконг коронавирус

Источник: ТАСС

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