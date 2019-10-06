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В Гонконге начались новые протесты: полиция применила слезоточивый газ

6 октября, 14:21

Тысячи людей выступили против запрета надевать маски на демонстрациях

Фото: REUTERS/Tyrone Siu, Athit Perawongmetha, Jorge Silva

Фото: REUTERS/Tyrone Siu, Athit Perawongmetha, Jorge Silva

На улицах Гонконга тысячи людей протестуют против решения властей запретить надевать маски на лица на демонстрациях. Чтобы разогнать протестующих, полиция применила слезоточивый газ, сообщает South China Morning Post.

Акция проходит под лозунгом: "Носить маски – не преступление". В центре Гонконга акция собрала десятки тысяч.

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Отметим, что запрет на ношение на демонстрациях масок вступил в силу в субботу, 5 октября. Цель этой меры – упростить установление личности участников беспорядков.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Напомним, не так давно полицейские впервые применили огнестрельное оружие против участников демонстраций в Гонконге, в результате чего 18-летний студент получил ранение груди и попал в больницу. В знак поддержки демонстранты провели тихую акцию, сделав множество бумажных журавликов.

"Сегодня" уже сообщали, что массовые протесты в Гонконге вспыхнули три месяца назадиз-за инициированного местными властями законопроекта об экстрадиции подозреваемых в нарушении китайских законов из Гонконга на материковый Китай. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

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протесты полиция Гонконг слезоточивый газ

Источник: Интерфакс

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