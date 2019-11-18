В Гонконге отменили запрет на ношение масок протестующими

Этот запрет был введен в октябре, чтобы облегчить работу полицейским

Протесты в Гонконге. Фото: REUTERS/dn/FW1F/Karishma Singh/FW1/Robe

Высокий суд Гонконга отменил распоряжение городской администрации о запрете ношения масок протестующими.

Запрет отменили, так как суд счел его "не соответствующим Основному закону". Отметим, что маски протестующим запретили носить в октябре, чтобы облегчить правоохранительным органам работу по идентификации участников беспорядков.

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Отметим, что протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

Ситуация обострилась после того, как полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, что привело к смерти студента Гонконгского университета науки и технологии. Протестующие перекрыли движение в нескольких районах города, также была парализована работа некоторых линий метро и восточной железной дороги.

Кроме того, ранее полиция Гонконга пригрозила применить боевые патроны, если протестующие будут использовать оружие и продолжат насильственные действия.

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