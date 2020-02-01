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Ученые сделали уникальное фото смертельного коронавируса из Китая

1 февраля, 05:01

Ученые сделали еще один шаг к разработке терапии вирусной пневмонии

Фото: пресс-служба Университета Гонконга

Фото: пресс-служба Университета Гонконга

Исследователям из университета Гонконга, где ранее создали вакцину от вызывающего смертельную пневмонию коронавируса 2019-nCoV, удалось запечатлеть уникальные кадры инфекции.

Ученые Лео Пун, Малик Пейрис и Джон Николс опубликовали фото размножения нового типа коронавируса.

На опубликованном увеличенном снимке, сделанном электронным микроскопом, изображена искусственно выращенная и зараженная коронавирусом клетка. По словам авторов исследования, каждая такая клетка способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц.

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Профессор Гонконгского университета Джон Николс, который был среди тех, кто ранее выявил и охарактеризовал SARS-вирус, уже выразил готовность предоставить результаты своей работы другим ученым, у которых нет доступа к штаммам 2019-nCoV.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Напомним, что по последней информации китайских властей "уханьским" коронавирусом заразились уже 11,7 жителей страны, 259 из них скончались от вызванной инфекцией пневмонии.

Более детально о ситуации с распространением смертельного вируса читайте в специальной онлайн-хронике на нашем сайте

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Источник: Сегодня

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