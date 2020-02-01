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Вирус-убийца из Китая продолжает отнимать жизни: погибших уже больше 250

1 февраля, 02:29

Китайские власти сообщили о десятках новых жертв вирусной пневмонии

Фото: REUTERS/Bryan R Smith

Фото: REUTERS/Bryan R Smith

За прошедшие сутки число жертв "уханьской" вирусной пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, увеличилось на 45 человек.

Как сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, если накануне сообщалось о 213 погибших, то состоянием на 1 февраля их количество составило уже 258 человек. Еще 11,7 тыс. человек числятся как инфицированные.

Согласно официальным данным, лидерство по числу выявленных заболеваний сохраняют провинция Хубэй (более 7,1 тыс. случаев инфицирования, 249 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцзян (537 человек), Гуандун (436) и Хэнань (352 случая, два со смертельным исходом).

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Что касается китайской столицы, то в Пекине было выявлено 139 инфицированных, один из которых скончался.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Среди регионов материкового Китая, зафиксировавших наименьшее количество случаев заражения, Тибетский автономный район, провинции Цинхай, Гуйчжоу и Цзилинь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район. Вспышка зарегистрирована во всех основных территориальных единицах страны.

Что касается других стран, то случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV были зафиксированы более чем в двух десятках стран, включая Европу: Россию, Финляндию, Францию, Великобританию, Италию и Германию. Также недавно о первых инфицированных сообщили в Испании и Швеции.

Более детально о ситуации с распространением смертельного вируса читайте в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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Китай Пекин эпидемия вирус коронавирус вирусная пневмония

Источник: ТАСС

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