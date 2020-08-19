В Гродно отпустили всех задержанных в ходе протестов

В белорусском городе Гродно освободили всех задержанных ранее участников акций протеста против фальсификаций на выборах президента. Об этом сообщил местный предприниматель Василий Яварчук, который занимался составлением списка задержанных в городе, передает белорусская служба "Радио Свобода".

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По словам Яварчука, 19 августа из изолятора вышел Дмитрий Цита, который был доверенным лицом оппозиционного кандидата Светланы Тихановской на выборах, а другого задержанного Сергея Римшу освободили несколько дней назад, однако связи с ним до сих пор не было.

Как пишет издание, начальник Управления внутренних дел Гродненского облисполкома Вадим Синявский сообщал ранее, что на Циту и Римшу завели уголовные дела.

В то же время пока неизвестно, закрыты ли дела или фигурантам только изменили меру пресечения.

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"По всем фактам обращений граждан о нанесении ущерба здоровью организовано расследование. О результате проверок заинтересованные лица будут проинформированы в установленном порядке. Сейчас задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях освобождены", – заявили местные власти.

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Ранее мы сообщали, что в Беларуси Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули профсоюзы местных предприятий и представители штаба победителя президентских выборов, по мнению оппозиции, Светланы Тихановской.

Власти разрешили проводить массовые мероприятия – при поступлении уведомлений о проведении акций там будет организовано медицинское и техническое сопровождение, а также пообещали возможность выступления в эфире телеканала "Гродно Плюс" представителям оппозиции.

Кроме того, в Гродно пообещали расследовать факты "причинения вреда здоровью в период проведения акций протеста".

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