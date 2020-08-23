В Грузии микроавтобус упал в ущелье: большинство пассажиров погибли

В Грузии в результате аварии на дороге, ведущей в высокогорное село Шатили (регион Мцхета-Мтианети), 23 августа пассажирский микроавтобус упал со скалистого склона с высоты примерно 80 метров. Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

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В результате крушения погибли по меньшей мере 12 человек.

Еще троих пострадавших спасателям удалось достать из автобуса, у них серьезные травмы, их госпитализируют.

В то же время продолжается поиск других людей, находившихся в микроавтобусе, и проводится идентификация погибших и другие оперативно-розыскные мероприятия.

"Спасательные работы проводятся с соблюдением всех норм безопасности. Спасательные группы продолжают операцию в непрерывном режиме, несмотря на сложный рельеф и метеорологические условия", – сообщили в МВД Грузии.

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Причины аварии пока неизвестны.

В село Шатили, расположенное в исторической области Хевсурети на северо-востоке Грузии, ведет одна из самых опасных дорог в стране.

Напомним, в конце июля в оккупированном Крыму столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли 8 человек, еще столько же получили ранения. Позже один раненый умер в больнице.

В середине июля на Старообуховской трассе под Киевом в ДТП погибла почти вся семья, в больницу доставили 12-летнего мальчика.

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