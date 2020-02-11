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В Грузии на туристов сошла лавина: пропал украинец

11 февраля, 13:00

О пропаже гражданина Украины сообщил чех, которого также накрыло лавиной

/ Фото: Reuters

В Грузии, где ранее в результате лавины погиб россиянин, пропал украинский экстремал.

Как сообщили 11 февраля в МВД страны, сотрудники Службе по управлению чрезвычайными ситуациями с самого утра ведут поиски.

Украинец попал под снежную лавину в районе горнолыжного курорта Местия. Инцидент произошел, когда он спускался с горы Тетнулди в крае Самегрело и Верхняя Сванетия на западе Грузии.

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"Утром к нам поступило сообщение о том, что группа туристов не может найти своего приятеля из Украины. С раннего утра спасатели приступили к его поискам", — заявили в пресс-службе .

Отмечается, что лавина сошла 10 февраля. После этого спасатели помогли выбраться из-под снежных завалов туристу из Чехии. Он сообщил, что с ним был приятель из Украины, которого он не может найти.

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Напомним, в 2018 году в Грузии произошел другой инцидент- из-за перебоев с электричеством на канатной дороге в Гудаури произошел сбой, она разогналась и стала выбрасывать лыжников в разные стороны. В результате пострадали 11 человек, включая двух туристов из Украины, а также граждан России и Швеции.

Кроме того, два года назад в Грузии двое украинских туристов отстали от группы и при спуске с вершины Тетнульд сорвались с тропы и скатились ниже по склону. В результате один из них погиб.

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Грузия альпинизм альпинисты лавина украинцы за границей

Источник: ТАСС

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