В Грузии окончательно запретили полиэтиленовые пакеты

Власти страны предлагают жителям перейти на биодеградируемые пакеты, которые наносят меньшее вреда окружающей среде

Фото из открытых источников.

В Грузии окончательно запретили полиэтиленовые пакеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/255/4b8/5ca2554b861f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/255/4b8/5ca2554b861f7.jpg 2019-04-01T21:16:59+03:00 Другие страны Власти страны предлагают жителям перейти на биодеградируемые пакеты, которые наносят меньшее вреда окружающей среде

Власти Грузии с 1 апреля ввели полный запрет на использование, производство, а также импорт полиэтиленовых пакетов, передает пресс-служба министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

"С сегодняшнего дня реализация полиэтиленовых пакетов, а также их местное производство и ввоз запрещаются", - сказала сотрудница пресс-службы.

В случае выявления фактов продажи, производства или ввоза полиэтиленовых пакетов, сотрудники правоохранительных органов будут делать предупреждение, а в случае повторного правонарушения – штрафовать на 500 лари (чуть более 185 долларов). Если после выписки штрафа человек вновь продолжит продавать, изготавливать или ввозить пакеты, денежное взыскание увеличится вдове и составит 1000 лари (более 371 долларов), пообещало министерство.

Взамен власти страны предлагают жителям перейти на биодеградируемые пакеты, которые распадаются быстрее полиэтиленовых и наносят меньшее вреда окружающей среде.

Власти Грузии начали бороться полиэтиленовыми пакетами в ноябре 2018 года. Тогда под запрет попали пакеты толщиной менее 15 микрон. Отметим, ранее грузины не представляли свою жизнь без полиэтиленовых "помощников". По статистике в этой стране каждый год на человека приходилось по 525 пакетов.

Тем временем, Украину заполнили пластиковые пакеты. Только в столичных супермаркетах всего за день их используют миллион штук! Экологи предупреждают – это не может не сказаться на окружающей среде. Дело в том, что пластик разлагается в земле столетиями, при этом попадая в воду, которую мы пьем. Экоактивистка Анастасия Мартыненко советует украинцам использовать альтернативу пластику – тканевые мешочки. Их можно или купить, или пошить самостоятельно, например, из старых наволочек и кухонных полотенец.

Напомним, в Украине хотят существенно ограничить использование полиэтиленовых пакетов. 28 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте". Его инициаторами значатся 61 народный депутат из разных фракций, что дает возможность предполагать, что закон не будет положен под сукно.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.