В Грузии отменили выпускные экзамены в школах
Реформа системы образования является для Тбилиси приоритетным вопросом
В этом году в Грузии выпускные экзамены для учеников 11-х и 12-классников уже не будут проводиться. Об отмене аттестационных экзаменов заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает издание "Грузия онлайн".
"Нам нужна сильная и независимая школа, которая будет ориентирована на получение образования, а не на подготовку будущего поколения к экзаменам. Получение образования в школе — это самый большой приоритет", — заявил Мамука Бахтадзе.
Кроме того, премьер-министр пояснил, что абитуриенты будут сдавать национальные экзамены в высших учебных заведениях в этом году.
Напомним, Министерство образования и науки Украины изменило порядок сдачи школьной аттестации для учеников 4-х, 9-х и 11-х классов.
Также Минобразования расширило список специальностей в вузах с минимальным проходным баллом и изменило даты вступительной кампании.
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