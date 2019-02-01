В Грузии отменили выпускные экзамены в школах

Реформа системы образования является для Тбилиси приоритетным вопросом

Фото из открытых источников.

В Грузии отменили выпускные экзамены в школах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/452/1fb/5c54521fb0fbf.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/452/1fb/5c54521fb0fbf.png 2019-02-01T16:06:00+02:00 Другие страны Реформа системы образования является для Тбилиси приоритетным вопросом

В этом году в Грузии выпускные экзамены для учеников 11-х и 12-классников уже не будут проводиться. Об отмене аттестационных экзаменов заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает издание "Грузия онлайн".

"Нам нужна сильная и независимая школа, которая будет ориентирована на получение образования, а не на подготовку будущего поколения к экзаменам. Получение образования в школе — это самый большой приоритет", — заявил Мамука Бахтадзе.

Кроме того, премьер-министр пояснил, что абитуриенты будут сдавать национальные экзамены в высших учебных заведениях в этом году.

Напомним, Министерство образования и науки Украины изменило порядок сдачи школьной аттестации для учеников 4-х, 9-х и 11-х классов.

Также Минобразования расширило список специальностей в вузах с минимальным проходным баллом и изменило даты вступительной кампании.

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