Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Грузии отменили выпускные экзамены в школах

Сегодня, 16:06

Реформа системы образования является для Тбилиси приоритетным вопросом

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Грузии отменили выпускные экзамены в школах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/452/1fb/5c54521fb0fbf.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/452/1fb/5c54521fb0fbf.png Другие страны Реформа системы образования является для Тбилиси приоритетным вопросом

В этом году в Грузии выпускные экзамены для учеников 11-х и 12-классников уже не будут проводиться. Об отмене аттестационных экзаменов заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает издание "Грузия онлайн".

"Нам нужна сильная и независимая школа, которая будет ориентирована на получение образования, а не на подготовку будущего поколения к экзаменам. Получение образования в школе — это самый большой приоритет", — заявил Мамука Бахтадзе.

Кроме того, премьер-министр пояснил, что абитуриенты будут сдавать национальные экзамены в высших учебных заведениях в этом году.

Напомним, Министерство образования и науки Украины изменило порядок сдачи школьной аттестации для учеников 4-х, 9-х и 11-х классов.

Также Минобразования расширило список специальностей в вузах с минимальным проходным баллом и изменило даты вступительной кампании.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег образование, Грузия, школа, экзамены

Вы сейчас просматриваете новость " В Грузии отменили выпускные экзамены в школах". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чего ждать школьникам в 2019 году

Сегодня, 07:00

Минобразования изменило порядок сдачи школьной аттестации для учеников 4, 9 и 11 классов

Завершается регистрация на пробное ВНО-2019: сколько заявок уже подано

Вчера, 06:30

Первое пробное ВНО состоится 16 марта и будет оно по украинскому языку и литературе

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов