Чего ждать школьникам в 2019 году

Минобразования изменило порядок сдачи школьной аттестации для учеников 4, 9 и 11 классов

Фото: AFP

Чего ждать школьникам в 2019 году Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1d9/ef9/5c51d9ef9bd6b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1d9/ef9/5c51d9ef9bd6b.jpg 2019-02-01T07:00:00+02:00 Украина Минобразования изменило порядок сдачи школьной аттестации для учеников 4, 9 и 11 классов

В этом году девятиклассникам разрешат вместо теста по иностранному языку предъявить международные сертификаты, а ученики, которые находятся под следствием, смогут впервые сдать экзамены. Такие новшества опубликованы МОН в новом порядке сдачи Государственной итоговой аттестации (ГИА).

В этом году детям, которые учат иностранные языки на уровне стандарта (2-3 урока в неделю) смогут подтвердить знания сертификатом уровня А2 (TOEFL, Delpi и др.) и выше, школьники из профильных классов должны показать диплом не ниже В1. Такая возможность останется и у выпускников. Ученики 11-го класса могут предъявить сертификат уровня В1, а выпускники классов с углубленным изучением — В2. Правда, на ВНО такой сертификат не примут — все равно нужно сдавать. Чтобы засчитать оценку в аттестат, ученику нужно обратиться к директору с заявкой и копией сертификата — подойдут "корочки" как этого, так и прошлого года.

Читайте также Учителя будут проходить свое ВНО

Впервые право сдать ГИА получат ученики, попавшие в ходе досудебного следствия в следственные изоляторы. Экзамен для них проведет закрепленное за СИЗО учебное заведение. В остальном аттестация пройдет так же, как и в прошлом году. Сдавать ее будут учащиеся 4, 9 и 11 классов. Четвероклашек проверят на знание математики, украинского языка и еще одного предмета на выбор. В МОН уверяют, что в их случае эти оценки ни на что не повлияют.

"ГИА проводится исключительно для мониторинга качества образования", — подчеркивают там.

В девятом классе сдают те же предметы, однако результаты экзаменов уже скажутся на итоговых годовых оценках в табеле. Даты проверок четвертым и девятым классам назначит директор. Выпускники сдадут аттестацию в форме ВНО тоже по трем предметам: украинскому, математике или истории Украины и по еще одному предмету на выбор. Для них тесты пройдут с 21 мая по 13 июня. Именно "предмет на выбор" до сих пор вызывает у родителей вопросы. Согласно приказу МОН, его утверждает педсовет школы, однако не всегда выбранный учителями предмет хотят сдавать сами школьники.

"Выбор руководства школы, где учится мой ребенок, пал на географию. Но дети в девятом классе готовились к английскому — посещали дополнительные занятия, репетиторов. Сейчас все в отчаянии", — рассказывает мама девятиклассника Наталья.

Читайте также Буллинг в Украине: Минобразования создаст видеокурс для учителей по предотвращению травли

"Жаль, что ребенок будет готовиться к тому предмету, который навязан администрацией", — недовольна другая мама Виктория.

Некоторые же родители по этому поводу даже обратились к МОН — там сначала пообещали подготовить новый документ, который отдал бы выбор предмета самим ученикам и их родителям, но позднее решили оставить первоначальный приказ, лишь уточнив, что учителя должны учитывать мнение детей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Чего ждать школьникам в 2019 году". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...