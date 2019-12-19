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В Грузии совершили покушение на сына экс-президента

19 декабря, 20:36

Цотне Гамсахурдии - средний сын первого главы государства Звиада Гамсахурдии

Цотнэ Гамсахурдия. Фото: скриншот

Цотнэ Гамсахурдия. Фото: скриншот

В Грузии произошло нападение на сына первого и ныне покойного президента страны Звиада Гамсахурдии.

Ссылаясь на грузинское МВД, "Первый канал" Грузии сообщает, что покушение на второго сына экс-главы государства Цотнэ Гамсахурдии, которого ранее и самого признали виновным в попытке убийстве, произошло в центральном районе Тбилиси Вера 19 декабря.

После случившегося, потерпевшего госпитализировали в Университетскую больницу грузинской столицы, где ему провели операцию. Сообщается, что он был ранен ножом в грудь.

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Насколько известно, на Цотнэ Гамсахурдии напали в его доме, но при каких обстоятельствах это случилось, остается неясным. Удалось ли задержать либо установить личности злоумышленников, также не неизвестно.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о "попытке умышленного убийства", которая предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

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Цотнэ является вторым сыном Звиада Гамсахурдии. У Цотне есть братья — старший Константин и младший Георгий Гамсахурдия.

Напомним, в прошлом году в Тбилиси произошло покушение на участницу боевых действий на Донбассе Додо Гугешашвили, которая сражалась с пророссийскими оккупантами, и ее сына.

Кроме того, сообщалось о пострадавших в результате силового разгона антиправительственной демонстрации в Тбилиси.

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Грузия покушение Тбилиси Цотнэ Гамсахурдия

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