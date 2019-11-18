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Массовые протесты в Грузии: пострадало шестеро человек

18 ноября, 23:28

МВД Грузии сообщает о задержании 37 человек

Видео: Reuters

МВД Грузии озвучило новые данные о количестве задержанных в ходе разгона акции протеста оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси.

"Министерством внутренних дел 18 ноября во время акции возле здания парламента за подразумеваемые по статьям Кодекса об административных правонарушениях 173 (неподчинение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов) и 166 (хулиганство) правонарушения всего было задержано 37 лиц", – говорится в заявлении грузинского МВД.

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Ранее ведомство сообщало о задержании 18 человек.

По информации министерства, на проспекте Руставели пострадало 4 участника акции и 2 сотрудника правоохранительных органов.

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Ранее сообщалось, что полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии. Полицейские также оттеснили участников протеста с проезжей части на проспекте Руставели.

Протестные акции в Тбилиси разгорелись после того, как 14 ноября парламент не смог внести изменения в Конституцию – о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. В результате оппозиция обвинила в этом правящую партию "Грузинская мечта" и ее лидера Бидзину Иванишвили, потребовав распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Данный кризис стал уже вторым за полгода – в июне Тбилиси охватили многотысячные протесты после того, как российского коммуниста Сергея Гаврилова усадили в кресло спикерав местном парламенте.

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Грузия протест митинг полиция потерпевший Тбилиси

Источник: Интерфакс

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