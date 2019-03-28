В Гватемале грузовик врезался в толпу: погибли 30 человек
В больницу попали по меньшей мере три человека
В Гватемале грузовой автомобиль врезался в толпу людей. В ДТП погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя пожарной службы.
Инцидент произошел в муниципалитете Науала департамента Солола. Как выяснилось, грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.
Президент Гватемалы Джимми Моралес, в свою очередь, выразил свои соболезнования в связи с ДТП.
"Я с большим сожалением отмечаю трагедию в муниципалитете Науала, Солола, в результате которого в ДТП погибло более 30 человек. В настоящее время мы координируем действия по оказанию полной поддержки семьям погибших. Мои соболезнования", — написал он на своей странице в Twitter.
Напомним, не так давно в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли минимум 13 человек.
Кроме того, ранее в индийском штате Чхаттисгарх столкнулись внедорожник с грузовиком, в результате чего погибли десять человек. Столкновение произошло на трассе, которая соединяет города Раджанандгаон и Дург в центральной части Индии.
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