В Иерусалиме открыли Храм Гроба Господня после протестов

Христианскую святыню снова открыли для посещений туристами и паломниками. До этого храм был закрыт три дня.

Святыня была открыта для посетителей после того, как в конфликт между властями Иерусалима и церковью вмешался премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"После конструктивного вмешательства Нетаньяху церковные лидеры ожидают переговоров с Ханегби и со всеми, кто с любовью относится к Иерусалиму. Мы хотим быть уверенными в том, что священный город, где христиане продолжают сталкиваться с трудностями, все же остается местом для мирного сосуществования и процветания трех монотеистических религий", – Говорится в сообщении.

В прошлое воскресенье храм в первый раз за 100 лет был закрыт по решению глав Римской-каталоческой, Греко-православной и Армянской апостольской церквей в знак протеста против намерения властей Иерусалима взыскать с церквей неустойку по муниципальному налогу на имущество.

Церковные лидеры обвинили власти Иерусалима в нарушении негласных и существующих уже долгие годы правил, согласно которым церкви исторически не облагались налогами.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.